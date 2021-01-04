4 جولات يخوضها فريق عمان لسباقات السيارات على حلبة مرسى ياس في بطولة لومان الآسيوية للسيارات

في الرياضة 4 يناير,2021

أعلن فريق عمان لسباقات السيارات عن قيام اللجنة المنظمة لبطولة لومان الاسيوية للسيارات بتغيير موقع استضافة منافسات البطولة التي كان من المزمع إقامة جولاتها الأربع في كل من تايلند وماليزيا خلال هذا الشهر إلى حلبة مرسى ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي و تنظم البطولة في شهر فبراير بدلاً من يناير الحالي خلال فترة 17 يوما ، كل ذلك بسبب إجراءات منع السفر و الغلق المفروضة في دول شرق آسيا نتيجة تفشي جائحة كورونا ( كوفيد 19).

ومن المتوقع أن تقام الجولات الأربع على الحلبة التي تناسب إمكانيات الفريق بقيادة السائق العماني أحمد الحارثي في مرسى ياس في أبوظبي والتي سبق وأن سجل الفريق العماني نتائج أكثر من رائعة في عدة بطولات شارك بها على أرضية هذه الحلبة المميزة، وحددت تواريخ مبدئية للسباقات بحيث يقام السباق الأول يوم الجمعة 4 فبراير القادم والثاني يوم السبت 5 فبراير القادم أما السباقان الثالث والرابع فيتم إقامتهما يومي الجمعة والسبت 19 و20 فبراير المقبل.

وستكون مدة السباق الواحد 4 ساعات وتقسم السباقات الأربعة على مسارين مختلفين و كذلك توقيتين مختلفين ،حيث سيكون هناك سباقان في الفترة ما بعد الظهر على أن يقام السباقان الآخران تحت الأضواء الكاشفة لحلبة مرسى ياس ، ويملك فريق عمان لسباقات السيارات المدعوم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة والبنك الوطني العماني وعمانتل وبر الجصة وبقيادة بطل سباقات السرعة أحمد الحارثي خبرة كبيرة على هذه الحلبة خلال السنوات العشر الماضية ويمني الفريق النفس بتحقيق نتيجة مشرفة في أولى المشاركات على هذه الحلبة في هذه البطولة.

وكان الفريق العماني والذي شارك في العام 2011م ضمن السباقات المساندة للفورمولا واحد في أبوظبي قد وصل إلى منصة التتويج على متن سيارة بورش جي تي 3، وفي العام 2015م تمكن فريق عمان لسباقات السيارات من اعتلاء منصة التتويج في سباق الخليج ل 12 ساعة بقيادة الحارثي وزميله جوني ادم والزميل الاخر دارين ترنر ، كما تحقق للفريق منصة تتويج أخرى العام 1017م بقيادة الحارثي وتوم جاكسون والسائق ايفان ميكي وحقق الفريق المركز الرابع في السنة التالية.

وحول استعدادات الفريق للدخول في منافسات هذا الموسم وهذه البطولة الجديدة ، يقول المتسابق أحمد الحارثي ” نحن ننتظر بفارغ الصبر العودة لحلبات السباقات ، لقد مضى وقت طويل منذ أن كانت آخر مشاركاتنا في البطولات ، ونتوق إلى العودة خلف مقود استون مارتن فانتاج جي تي 3 وفي حلبة هي الأقرب إلى السلطنة ، ولدينا نتائج نفتخر بها على هذه الحلبة”.

الفريق العماني بقيادة الحارثي سيعزز بالمتسابق الشهير وزميل الحارثي الدائم جوني ادم والمتسابق توم كانينج بالاضافة الى الفريق الفني تي اف والذي يقوده البريطاني توم فيرر ، حيث أبدى الجميع الجهوزية التامة للدخول في منافسة مع باقي الفرق لتحقيق النتيجة المطلوبة من هذه المشاركة.

الفريق العماني كانت له أولى التجارب على حلبة فرانكوشامب هذا العام ليجرب الحارثي السيارة مع زميله توم كاننج وعلى متن سيارة استون مارتن جي تي 3 ، حيث اطمئن الفريق على الاستعدادات قبل الدخول في الموسم الجديد.