اختيار خالد رفعت مديرًا للجنة التعاقدات في الزمالك

قررت اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة نادي الزمالك الزمالك تعيين خالد رفعت مدير إدارة التسويق بالنادي مديرا للجنة التعاقدات وشؤون الاحتراف بالقلعة البيضاء خلال الفترة الحالية بخلاف توليه إدارة لجنة التسويق. وأخطر مسؤولو نادي الزمالك خالد رفعت بالقرار عصر اليوم كي يبدا في مباشرة مهام عمله في الفترة الحالية.

وكان احمد عيد عبد الملك مرشحا لتولي منصب مدير لجنة التعاقدات بالنادي قبل أن تقرر اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك اسناد المنصب لخالد رفعت

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