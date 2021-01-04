سيرينو ينشر رسالة مؤثرة بعد فشل انتقاله للأهلي.. تفاصيل المفاوضات

نشر الأوروجواياني جاستن سيرينو، جناح نادي صن داونز الجنوب إفريقي، رسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، بعد فشل انتقاله للنادي الأهلي.

ونشر سيرينو صورة له من المباراة التي جمعت فريقه بالأهلي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا معلقًا: "ربما ليس اليوم أو غدًا، لكن عاجلًا أم أجلًا سأحقق أحلامي." في إشارة لانتقاله للنادي الأهلي.

وأعلن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، يوم الاثنين الماضي، عن إغلاق باب المفاوضات مع النادي الأهلي، بخصوص بيع لاعبهم الأوروجواياني جاستن سيرينو.

النادي الجنوب إفريقي أشار إلى أن سبب عدم إتمام الصفقة هو تباعد وجهات النظر بين الناديين بخصوص المطالب المادية لبيع اللاعب.

وقال مصدر بالفريق الجنوب إفريقيا ان النادي الأهلي قدم عرضًا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية لـ صن داونز من أجل الحصول على سيرينو، مقابل 2.25 مليون دولار.

وأكد نادي صن داونز قبل تلقيه عرض الأهلي، بأنه لا يريد بيع اللاعب، ووضع مبلغًا تعجيزيًا للتخلي عن اللاعب وهو 5 مليون دولار، والسبب الحقيقي في هذا الأمر هو أن النادي غير راض حتى الآن عن رحيل موسيماني للأهلي، وهم لا يريدوا أن يذهب اللاعب كما ذهب المدرب لـ مصر.

وطلب اللاعب طلب من ناديه مطلع هذا الشهر أن يوافقوا على عرض الأهلي، ليقوم نادي صن داونز بالتصدير لوسائل الإعلام بأنهم سيوافقوا على بيع اللاعب مقابل 3 مليون دولار.

وقام النادي الأهلي بتعليق المفاوضات في الميركاتو المنقضي، وفضل الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية.

وقدم النادي الأهلي عرضا رسميا لـ صن داونز يقدر بـ 2.5 مليون دولار بعد إعلان اللاعب رغبته في الرحيل عن النادي، وكانوا يأملون أن يوافق صن داونز بعد أن كانوا قد خفضوا مطالبهم المادية بالفعل لـ 3 مليون دولار.

ورد صن داونز بأن مطالبهم المادية هي الحصول على 5 مليون دولار لبيع اللاعب، وهو مبلغ تعجيزي لأن النادي لا يريد بيع اللاعب للنادي الأهلي.