خضع لاعبو المنتخب الياباني لكرة اليد، لمسحة كورونا فور وصولهم إلى القاهرة أمس الأحد، استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة العالم في نسختها رقم 27 والمقرر لها خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري في مصر.

وجاءت مسحات المنتخب الياباني جميعها سلبية، وتم تسكين البعثة في الفندق المخصص لها بالقاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الياباني مباراتين أمام منتخبنا الوطني يومي 5 و7 يناير الجاري، استعدادا للمشاركة في المونديال.

وتقام منافسات المونديال على 4 صالات والتى تضم كلا من الصالة الكبرى باستاد القاهرة وصالة العاصمة الإدارية الجديدة وصالة برج العرب والصالة الجديدة بـ 6 أكتوبر.

وتعد هذه أول نسخة من بطولات العالم لليد والتى تضم 32 منتخبا بدلًا من 24 لأول مرة فى التاريخ، حيث تم تقسيم منتخبات البطولة إلى 8 مجموعات، وكل مجموعة تضم 4 منتخبات.

وتستضيف مصر النسخة رقم 27 من بطولة العالم للرجال في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلبية مسحات منتخب اليابان لليد قبل مواجهة مصر وديا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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