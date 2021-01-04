انتهت الجولة الخامسة ضمن منافسات الدوري المصري بفوز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف وتعثر الأهلي أمام وادي دجلة بالتعادل السلبي . ويرصد دوت الخليج ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الخامسة : 1- الجونة 11 نقطة . 2- الأهلي 10 نقاط . 3- الزمالك 10 نقاط . 4- المصري 9 نقاط . 5- سيراميكا كليوباترا 7 نقاط . 6- بيراميدز 7 نقاط . 7- مصر المقاصة 7 نقاط . 8- الاتحاد السكندري 7 نقاط . 9- الإسماعيلي 6 نقاط . 10- سموحة 6 نقاط .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجونة في الصدارة .. الأهلي والزمالك متساويان .. ترتيب الدوري المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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