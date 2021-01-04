الشباب يتقدم وهدف ملغى للاتحاد في أول 3 دقائق من نصف نهائي البطولة العربية

تقدم فريق الشباب السعودي على مواطنه اتحاد جدة بهدف نظيف، في المباراة التي تجمع الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال" البطولة العربية".

هدف الشباب جاء عن طريق اللاعب مارتينيز في الثانية 40 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء للاتحاد.

الاتحاد بعدها استطاع تسجيل هدفًا عن طريق هارون كامارا في الدقيقة الثانية لكن تم إلغائه بداعي التسلل.