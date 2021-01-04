المصلحة الوطنية أولا.. استقالة وائل رياض شيتوس من وادي دجلة وتفرغه للمنتخب الأولمبي.. بيان رسمي

أعلن نادي وادي دجلة، استقالة وائل رياض شيتوس، مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، رئيس قطاع الناشئين في دجلة، من عمله في النادي رسميا.

وقال دجلة، في بيان "إيمانًا بالواجب الوطني والمساهمة القومية في رفعة شأن مصر والمنتخب الاوليمبي فقد تفرغ وائل رياض تفرغًا كاملًا لعمله مع المنتخب الاوليمبي لأن مصلحة المنتخبات الوطنية تأتى دائمًا فوق المصلحة الشخصية ومصلحة الأندية".