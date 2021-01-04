المصلحة الوطنية أولا.. استقالة وائل رياض شيتوس من وادي دجلة وتفرغه للمنتخب الأولمبي.. بيان رسمي

أعلن نادي وادي دجلة، استقالة وائل رياض شيتوس، مدرب منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، رئيس قطاع الناشئين في دجلة، من عمله في النادي رسميا.
وقال دجلة، في بيان "إيمانًا بالواجب الوطني والمساهمة القومية في رفعة شأن مصر والمنتخب الاوليمبي فقد تفرغ وائل رياض تفرغًا كاملًا لعمله مع المنتخب الاوليمبي لأن مصلحة المنتخبات الوطنية تأتى دائمًا فوق المصلحة الشخصية ومصلحة الأندية".
وقال طارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادى وادى دجلة الرياضى، "تضع شركة أندية وادي دجلة مصلحة الوطن فوق مصلحتها لذلك نتمني التوفيق للكابتن وائل رياض مدرب المنتخب الأوليمبي في مهمته في أوليمبياد طوكيو المقبلة ونرحب به في أي وقت ببيته الثاني عند الانتهاء من هذا الواجب".
وكانت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قد خيرت وائل رياض، مدرب منتخب مصر الأولمبى، بين العمل فى المنتخب أو رئاسة قطاع الناشئين بنادى وادى دجلة، ومنحت اللجنة الثلاثية لـ"شيتوس" مهلة لحسم قراره النهائى وإبلاغ اتحاد الكرة به بشكل نهائى.
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