نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة الساحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولي النادي الأهلي، الاستسلام في التعاقد مع النجم الأوروجوياني جاستون سيرينو، لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي يرغب في التعاقد مع مهاجم قوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل التعاقد مع الكونغولي والتر بواليا، قادمًا من صفوف الجونة لمدة أربع مواسم مقبلة.

هناك اتجاه داخل الأهلي، لوضع الأنجولي جيرالدو دا كوستا في قائمه الإنتظار ورفع اسمه من قائمة الفريق، من أجل إتاحة الفرصة لقيد بواليا بالإضافة لإبرام صفقات جديدة.

ومن المنتظر أن ترد إدارة صن داونز على العرض الجديد المقدم من النادى الأهلي، لضم سيرينو يوم 7 يناير الجاري.

ومن المقرر أجل قيد سيرينو في قائمه الفريق المحلية والإفريقية حال إنهاء التفاوض مع إدارة النادي الجنوب إفريقي، والوصول إلى مفاوضات بشأن ضم اللاعب بصورة رسمية.