نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستوك سيتي يستعد لإبرام صفقة جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي الإنجليزي من الحصول على خدمات رابي ماتوندو لاعب شالكه الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كان اللاعب الويلزي/20 عاما/ قد انتقل إلى شالكه قبل عامين مقابل نحو تسعة ملايين يورو قادما من مانشستر سيتي.

وبحسب هذه التقارير، فإن من المنتظر أن تتم إعارة ماتوندو لنادي الدرجة الثانية ستوك سيتي لمدة نصف عام.

ولم يشارك لاعب خط الوسط المهاجم في الموسم الحالي في الدوري الألماني سوى ثلاث مرات ومن المنتظر أن يتيح انتقاله إلى انجلترا فرصا للمشاركة في المباريات.

وسيكون ماتوندو أول لاعب يرحل عن شالكه في موسم الانتقالات الشتوية الحالي.

وكانت قائمة شالكه خلت من اسم ماتوندو في مباراته أمام هيرتا برلين أول أمس السبت والتي انتهت بفوز نادي العاصمة بثلاثة أهداف نظيفة، وقال المدير الفني كريستيان جروس إن ماتوندو غاب عن المباراة بسبب مشاكل في المعدة.