نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل العرض الأخير من الزمالك لفرجاني ساسي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - لا يزال يرغب نادي الزمالك في تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي مع الزمالك نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق.
حيث عرض نادي الزمالك أكثر من مليونى يورو سنوياً على فرجانى ساسى، وهو ما يبلغ قرابة 40 مليون جنيه مصري، من أجل إقناعة بتجديد عقده.
ويعتبر العرض المقدم لفرجانى ساسى للتجديد للزمالك أعلى العروض المتاحة أمام اللاعب والمعروض عليه من أى نادي آخر فى الوقت الحالي.
ويتقاضى فرجاني ساسى مليون و400 ألف يورو سنويًت، وفقًا لعقده الحالى مع الزمالك، وسيتم زيادة المبلغ إلى مليوني يورو سنويًا فى العقد الجديد.