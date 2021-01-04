موعد مباراة الأهلي وسونيديب في إياب الدور 32 لدوري الأبطال والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريق الأهلي المصري، غدا الثلاثاء 5 يناير 2021، فريق سونيديب في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا، حيث نجح الأهلي في حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف نظيف في النيجر أحرزه المالي أليو ديانج، ليضع بطل البطولة السابقة قدما في دور المجموعات المقرر إقامته في فبراير المقبل.

ووصل فريق سونيديب إلي دور الـ 32 بعد فوزه علي نادي مقديشيو سيتي في مباراتي الإياب والذهاب بنتيجة 2- صفر في كل مباراة، ليتلقي الأهلي في الدورالمؤدي لدوري المجموعات ويحتاج الفريق إلي فوز بفارق هدف علي الأهلي في عقر داره وهي المهمة التي تعتبر شبه مستحيلة لفارق الإمكانيات بين هذا الفريق وبين الأهلي حامل اللقب خاصة وأن نتيجة مباراة الإياب حسمها الأهلي لصالحه مما يسهل ممهمته غدا علي ملعبه المفضل.

موعد مباراة الأهلي وسونيديب والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وسونيديب غدا الثلاثاء علي استاد الأهلي وي السلام في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن تذيع قناة الأهلي علي النايل سات المباراة علي غرار مباراة الإياب التي نقلتها بشكل حصري، علي أن تكون بداية من دوري المجموعات قنوات بي أن سبورتس هي المالكة لحقوق البث.

الأهلي بالقميص الأحمر وسونيديب بالأزرق

واتفق الفريقان خلال الاجتماع الفني للمباراة الذي أقيم اليوم الأثنين، بمقر نادي الأهلي بالجزيرة، بحضور كلا من سمير عدلي المدير الإداري للفريق ومحمد أسامة ورامي بكر ورأفت إبراهيم إداري الأهلي، ومسئولي نادي سونيديب ومسئولي اللجنة الطبية بالكاق وعدد من القيادات الأمنية وحكم المباراة ومنسقها، علي الأمور التنظيمية بالمباراة.

وأسفر الاجتماعي الفني عن إرتداء النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر في المباراة ويرتدي الحاري الزي الأصفر، علي أن يبدأ بطل النيجر فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض ويرتدي حارسه الزي الرمادي.

واتفق الفريقان علي موعد وصول الفريقين إلي الملعب قبل المباراة بساعة ونصف مع التأكيد علي جميع اللاعبين وجميع الحضور بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات والضوابط الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

مفاجأة في قائمة فريق الأهلي

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق، استعدادًا ‏للمباراة المرتقبة حيث حملت القائمة مفاجأة غير متوقعة حيث تم استبعاد كابتن الفريق محمد الشناوي حاري المرمي وقائد الفريق

وجاءت قائمة الأهلي للمباراة علي النحو التالي:

علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ‏وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏