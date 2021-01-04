إصابة أليكس ساندرو لاعب يوفنتوس بـ فيروس كورونا

ونشر نادي يوفنتوس بيانًا عبر موقعه الرسمي، أكد فيه أنه بعد شعور اللاعب ببعض الأعراض، قام بإجراء مسحة طبية، جاءت إيجابية.
وأكد النادي أن اللاعب سيخضع لفترة من العزل المنزلي، حتى تعافيه تمامًا من الإصابة بالمرض.
وشارك أليكس ساندرو مع يوفنتوس أمس الأحد أمام أودينيزي في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي، وانتهت بفوز فريقه بأربعة أهداف مقابل هدف.
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