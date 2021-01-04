طلال آل الشيخ: تحديد موعد نهائي كأس محمد السادس بعد مباراة الإسماعيلي والرجاء

أكد طلال آل الشيخ، مدير بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية"، أنه سيتم تحديد موعد نهائي البطولة عقب مباراة فريقي الإسماعيلي والرجاء المغربي في إياب دور نصف النهائي.

وقال "آل الشيخ"، في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية "موعد نهائي البطولة العربية سيتم تحديده عقب مباراة الإياب بين الإسماعيلي والرجاء يوم 11 يناير المقبل".

وأضاف "أتمنى أن يقام النهائي في حدود 3 أسابيع إلى شهر ونصف من مباريات نصف النهائي وليس بعد ذلك الوقت".

يذكر أن مباراة اتحاد جدة السعودي ومواطنه الشباب في إياب دور نصف النهائي للمسابقة تقام في الوقت الحالي، والنتيجة تشير لتقدم الشباب بهدف نظيف.