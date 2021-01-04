بمشاركة حجازى.. الشباب يتقدم على الاتحاد بهدف في نصف نهائي البطولة العربية

تقدم فريق الشباب السعودي على مواطنه اتحاد جدة بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال" البطولة العربية".

هدف الشباب جاء عن طريق اللاعب مارتينيز في الثانية 40 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء .

ونجح الاتحاد بعدها فى تسجيل هدفًا عن طريق هارون كامارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

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وكا نأحمد حجازي كان قريبًا من إدراك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 44، لكن كرته الرأسية جاورت مرمى الشباب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف نظيف.