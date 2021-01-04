طبيب الإسماعيلي يوضح موقف نجم الفريق من المشاركة أمام الرجاء في البطولة العربية

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن هناك مساعى مكثفة للحاق عبد الرحمن مجدى جناح الفريق بمواجهة الرجاء بنصف نهائى البطولة العربية.

ويحل الدراويش ضيفا على بطل المغرب يوم 11 يناير الجارى على مركب محمد الخامس،فى إياب الدور نصف النهائى من البطولة العربية.

وأضاف عبد العزيز :”اللاعب فى مرحلة التأهيل وهناك محاولات مكثفة للحاقه بتلك المواجهة المرتقبة”.



واستكمل طبيب الفريق :”أرى بابل سيكون جاهزا لتلك المباراة بعد اكتمال شفائه وفضلنا حصوله على راحة كاملة خلال الفترة الماضية ، من أجل إستعادة جاهزيته لتلك المباراة”.



وبسؤاله عن موقف محمود دونجا ارتكاز الفريق أجاب قائلا :”اللاعب خضع للاشعة بعد إصابته بكدمة فى الكاحل بمواجهة المقاصة إلا أنها لم تمنعه من اللحاق بالمباراة”.



واسترسل:”مروان الصحراوى قلب الدفاع أصيب بكدمة فى الكتف ، لكنها لن تعوقه عن المشاركة باللقاء فى المغرب”.



وأنهى قائلا :”محمد بيومى أيضا سيكون جاهزا للمباراة وسنفتقد لجهود الثنائى باهر المحمدى وأحمد أيمن فى ظل حاجتهما لفترة تأهيل طويلة”.