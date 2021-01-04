نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يسعى للحفاظ على نجمه المعار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي حريص جداً على التعاقد مع الإيطالي مويس كين الذي يلعب في الموسم الحالي مع الفريق معاراً من إيفرتون الإنجليزي.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع هاري كين بشكل نهائي وقد فتح مفاوضاته مع إيفرتون بشأن ذلك الأمر.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن الصفقة قد تكلف خزائن باريس سان جيرمان حوالي 31 مليون جنيه إسترليني في حالة موافقة إيفرتون على بيع النجم الإيطالي نهائياً في الصيف المقبل.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن مويس كين صاحب الأصول الإيفوارية خاض في الموسم الحالي مع باريس سان جيرمان حتى الآن 16 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدف آخر.