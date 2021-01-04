نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير التعاقدات بالأهلى : لم نطلب عودة عمار حمدى من الإتحاد السكندرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأهلى ما تردد مؤخراً عن طلب مجلس إدارة ناديه عودة اللاعب عمار حمدى المعار الإتحاد السكندرى فى الإنتقالات الشتوية الحالية .

وأضاف أمير توفيق فى مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر أن إعارة عمار حمدى للإتحاد موسمين ولا يحق للأهلى إسترداد اللاعب قبل نهاية الموسم الأول .

وأوضح مدير التعاقدات بالأهلى أن إدارة ناديه تربطها علاقة طيبة بنظيرتها فى الإتحاد السكندرى بالإضافة إلى أن محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى تربطة علاقة طيبة بمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى .

وأردف أمير توفيق أنه إذا رغب الأهلى تعديل أو تغيير فى عقد إعارة عمار حمدى سيتم الإتصال بمحمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى المعار إليه لاستطلاع رأيه والحفاظ على العلاقة بين الناديين .

و علق مدير التعاقدات بالأهلى على ما تردد فى هذا الشأن خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية بأنه ربما تكون حدثت بعض الاتصالات الهاتفية الودية ولم ترقى إلى الرسمية .

ونفى أمير توفيق ما تم وصفه بأن ما تم هو مرحلة جس نبض مؤكداً أن قايمة الأهلى تضم لاعبين على مستوى عالى .

والجدير بالذكر أن عمار حمدى شارك فى جميع مباريات الإتحاد السكندرى منذ بداية الموسم .