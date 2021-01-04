نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة يتابع 4 لاعبين جدد فى المرحلة الحالية، لاختيار ثلاثة منهم لمعسكر المنتخب المقبل خلال شهر مارس.

عبد المنصف وعاشور في حسابات البدري لمعسكر مارس

وأوضح المصدر أن محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي وادى دجلة اقترب بقوة من الانضمام لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت في الدوري المصري ولاسيما مباراة الأهلي الأخيرة والتي حافظ خلالها على نظافة شباكه.

وتابع المصدر أن منصف اقترب من الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في شهر مارس لاسيما بعد تراجع مستوى محمد بسام لاعب طلائع الجيش، لينضم حارس دجلة بجوار محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك.

وأكمل المصدر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يفكر أيضا في ضم إمام عاشور لاعب الزمالك نظرا لنجاحه فى استغلال الفرصة التى حصل عليها مع الأبيض ومشاركته فى أكثر من مركز سواء فى وسط الملعب أو تحت رأسى الحربة

وأتم المصدر موضحا أن كريم فؤاد لاعب إنبى يأتى أيضاً من ضمن اللاعبين المرشحين بقوة لتدعيم المنتخب الوطني بالإضافة إلى شادى حسين مهاجم سيراميكا الذى خطف الأنظار بقوة بعد تسجيله هدفين في أول ظهور له بالدوري المصري.