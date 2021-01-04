نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم نجم الزمالك.. رباعي جديد على طاولة منتخب مصر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حسام البدري المدير الفني للفراعنة يتابع 4 لاعبين جدد فى المرحلة الحالية، لاختيار ثلاثة منهم لمعسكر المنتخب المقبل خلال شهر مارس.
عبد المنصف وعاشور في حسابات البدري لمعسكر مارس
وأوضح المصدر أن محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي وادى دجلة اقترب بقوة من الانضمام لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، بعد تألقه اللافت في الدوري المصري ولاسيما مباراة الأهلي الأخيرة والتي حافظ خلالها على نظافة شباكه.
وتابع المصدر أن منصف اقترب من الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني في شهر مارس لاسيما بعد تراجع مستوى محمد بسام لاعب طلائع الجيش، لينضم حارس دجلة بجوار محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك.
وأكمل المصدر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني يفكر أيضا في ضم إمام عاشور لاعب الزمالك نظرا لنجاحه فى استغلال الفرصة التى حصل عليها مع الأبيض ومشاركته فى أكثر من مركز سواء فى وسط الملعب أو تحت رأسى الحربة
وأتم المصدر موضحا أن كريم فؤاد لاعب إنبى يأتى أيضاً من ضمن اللاعبين المرشحين بقوة لتدعيم المنتخب الوطني بالإضافة إلى شادى حسين مهاجم سيراميكا الذى خطف الأنظار بقوة بعد تسجيله هدفين في أول ظهور له بالدوري المصري.