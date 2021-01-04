نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر السعودي يوضح حقيقة التعاقد مع نجم منتخب إسبانيا خلال ساعات في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل يتعاقد النصر مع دييجو كوستا؟، هذا هو التساؤل الذي يدور في أذهان الملايين من محبي نادي النصر السعودي في المملكة العربية السعودية وداخل الوطن العربي، وهذا بعدما ظهرت بعض التقارير عن وجود نية لدى إدارة النصر للحصول على توقيع لاعب اتليتكو مدريد ومهاجم منتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهذا بعدما أعلن اللاعب عن فسخ تعاقده مع ناديه الإسباني في نهاية العام الماضي.

حقيقة تعاقد النصر مع دييجو كوستا

نفى مصدر مسؤول داخل إدارة نادي النصر السعودي وجود أي فرصة للحصول على توقيع اللاعب الدولي الإسباني دييجو كوستا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مشددًا على كون الفريق في الوقت الحالي يملك مجموعة من اللاعبين المميزين في الخط الأمامي لفريق العالمي وعلى رأسهم عبد الرزاق حمدلله.

وكانت بعض الصحف البرتغالية قد أكدت في تقرير رسمي لها بأن هناك بعض الأندية السعودية التي ترغب في الحصول على خدمات دييجو كوستا خلال هذه الفترة، ولكن تبقى الأمور المالية هي العائق الوحيد في عملية ضم اللاعب.

الصحف البرتغالية: الهلال يتقرب من الحصول على صفقة الموسم

قالت صحيفة “ريكورد” البرتغالية بأن نادي الهلال السعودي قد دخل في مفاوضات قوية مع وكيل أعمال “دييجو كوستا” وذلك من أجل ضم اللاعب خلال ميركاتو يناير، ومن المتوقع بأن ينجح الهلال في الوصول إلى اتفاق يقضي بحصول كوستا على نحو 18 مليون يورو مقابل التعاقد لمصلحة نادي الهلال لمدة عامين ونصف.

ويذكر بأن كوستا كان قد أعلن عن فسخ تعاقده مع الروخي بلانكوس خلال نهاية العام الماضي وذلك لأسباب شخصية بحسب ما تم الإعلان عنه في وسائل الإعلام وعبر موقع النادي الرسمي.