احتفل محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بفوز لاعبة النادي، هنا جودة ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة. ونشر الجارحي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة لهنا جودة وعلق قائلا: "‏موهبة أهلاوية تربت على الانتماء والمنافسة الشريفة ولا تعرف سوى الذهب والمركز الأول.. هنا جودة بطلة الجمهورية في تنس الطاولة". نجحت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالأهلي في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وحققت هنا جودة الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي سيدات لتنس الطاولة للكبار. ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبد الفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، ولفريق السيدات عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا. وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد الجارحي يعلق على تتويج هنا جودة ببطولة الجمهورية للتنس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.