المقاولون العرب يتدرب فى تونس استعدادًا للنجم الساحلي .. صور

أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تدريبه الرئيسي على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية استعدادا لمباراة النجم الساحلي التي ستقام بعد غد الأربعاء في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وحرص عبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال على تصوير المران لإرساله إلى المدير الفني عماد النحاس المتواجد في القاهرة بسبب إيجابية مسحة كورونا بصحبة علاء عبد الغني المدرب العام للتأكيد وشرح الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة في ظل التواصل المستمر وتنفيذ البرامج التي وضعها المدير الفني.



وشهد المران الذي قاده الثلاثي رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربو الفريق تقسيمة قوية بين اللاعبين وسط تركيز وحماس كبيرين.



واختتم الفريق مرانه بالتدريب على ضربات الجزاء تحسبا للجوء اليها في المباراة.



ويخضع الفريق لمسحة طبية مساء اليوم كما يعقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو وتم الترتيب على تواجد عماد النحاس المدير الفني عبر تقنية الفيديو كول للحديث مع اللاعبين وشرح خطة المباراة.



ويترأس المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة البعثة وتضم رامي عادل واحمد زهران وورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى وعبد الرحمن محمد مدرب الأحمال ومجدي محمد علي المدير الاداري وحسين عبد الغني الإداري ووائل نبيل طبيب الفريق وفتحي علي وعلاء محمد اخصائيي التأهيل و24 لاعبا هم محمود ابو السعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وامير عابد ومحمد مجلي وعبد الله ياسين وإبراهيم صلاح وعبد الرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نور الدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني وأحمد مجدي ولويس ادوار واحمد شيمي ومحمد علي محسن وفضل فكري.