رومارينيو يعادل النتيجة للاتحاد أمام الشباب ويقربه من نهائي البطولة العربية

أحرز البرازيلي رومارينيو هدف التعادل لفريقه اتحاد جدة في شباك نظيره الشباب في إياب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال" البطولة العربية".

رومارينيهو أحرز هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 74، مستغلًا خطأً مشترك بين حارس مرمى الشباب وزميله في خط الدفاع.

هدف الشباب جاء عن طريق اللاعب مارتينيز في الثانية 40 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء .

ونجح الاتحاد بعدها فى تسجيل هدفًا عن طريق هارون كامارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

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وكان أحمد حجازي قريبًا من إدراك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 44، لكن كرته الرأسية جاورت مرمى الشباب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف نظيف.