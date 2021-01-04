بشرى لجماهير الأحمر.. قناة مفتوحة تذيع مباراة الأهلى وسونديب فى دوري أبطال أفريقيا غدا

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سونيديب في السابعة من مساء غد الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصلت قناة أون تايم سبورتس على حقوق بث مواجهة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر.

وكان الأهلي قد تغلب على سونيديب بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في النيجر.

وسجل المالي أليو ديانج هدف مباراة الذهاب الوحيد ليضع الأهلي قدما في دور المجموعات.

ويستعيد الأهلي الرباعي محمود كهربا ومحمد مجدي أفشة وأكرم توفيق بعد تعافيهم من فيروس كورونا.

واستعاد الأهلي طاهر محمد طاهر بعد تعافيه من كدمة قوية في الضلوع.