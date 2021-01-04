بالفوز على الشباب .. أحمد حجازي يقود اتحاد جدة لنهائي البطولة العربية

تأهل فريق اتحاد جدة لنهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال" البطولة العربية"، وذلك بفوزه على مواطنه الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف، في إياب دور نصف النهائي للبطولة.

هدف الشباب الأول جاء عن طريق اللاعب مارتينيز في الثانية 40 من تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء .

ونجح الاتحاد بعدها فى تسجيل هدفًا عن طريق هارون كامارا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وكان أحمد حجازي قريبًا من إدراك هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 44، لكن كرته الرأسية جاورت مرمى الشباب، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، أحرز رومارينيهو هدف التعادل للاتحاد في الدقيقة 74، مستغلًا خطأً مشترك بين حارس مرمى الشباب وزميله في خط الدفاع.

وفي الدقيقة 92، أحرز بيريجوفيتش هدف الانتصار للاتحاد، ليضمن الفريق التواجد في نهائي البطولة.