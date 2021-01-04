رانيا علواني تهنئ هنا جودة ببطولة الجمهورية للتنس .. شاهد

احتفلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الاهلي بفوز لاعبة الأهلي، هنا جودة ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة
ونشرت رانيا علواني عبر حسابها بإنستجرام صورة ل هنا جودة وعلقت قائلة "الرياضة.. ليست مجرد ترفيه.. هي وسيلة لغاية تنشدها كل المجتمعات الباحثة عن التنمية.. من خلالها يمكننا بناء جيل قوي.. قادر على البناء والعطاء.. والانتماء للوطن وللمجتمع.. رعاية المواهب وتنميتها يجب أن يكون هدف قومي بتخطيط علمي.. مبروك هنا جودة بطولة الجمهورية ...بالتوفيق في القادم ".
ونجحت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالأهلي في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
وحققت هنا جودة الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي سيدات لتنس الطاولة للكبار.
ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبد الفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، ولفريق السيدات عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا. وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.
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