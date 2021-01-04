رانيا علواني تهنئ هنا جودة ببطولة الجمهورية للتنس .. شاهد

احتفلت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الاهلي بفوز لاعبة الأهلي، هنا جودة ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة

ونشرت رانيا علواني عبر حسابها بإنستجرام صورة ل هنا جودة وعلقت قائلة "‏الرياضة.. ليست مجرد ترفيه.. هي وسيلة لغاية تنشدها كل المجتمعات الباحثة عن التنمية.. من خلالها يمكننا بناء جيل قوي.. قادر على البناء والعطاء.. والانتماء للوطن وللمجتمع.. رعاية المواهب وتنميتها يجب أن يكون هدف قومي بتخطيط علمي.. مبروك هنا جودة بطولة الجمهورية ...بالتوفيق في القادم ".

ونجحت هنا جودة، لاعبة فريق تنس الطاولة بالأهلي في تحقيق الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية، والمقامة على الصالة المغطاة بهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وحققت هنا جودة الفوز على زميلتها في الأهلي مريم الهضيبي بنتيجة 3-0، ضمن بطولة الجمهورية فردي سيدات لتنس الطاولة للكبار.

ويرأس جهاز تنس الطاولة بالأهلي أشرف عبد الفتاح، ويعاونه في فريق الرجال عمرو رضا، مدربًا عامًّا، وأشرف صبحي مدربًا، ولفريق السيدات عادل شومان مدربًا عامًّا، وأحمد عياد مدربًا. وأحمد حامد، مديرًا إداريًّا.