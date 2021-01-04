غدا يد مصر تلعب مع اليابان استعدادا للمونديال

يلتقى منتخبنا الأول لكرة اليد غدًا، الثلاثاء، فى تجربة قوية، مع نظيره الياباني في السادسة مساءً على الصالة المغطاة باستاد القاهرة.
مــبــاراة غدٍ التجريبية تــأتــى اســتــعــدادًا للمونديال المــقــرر انــطــلاقــة ١٣ مــن الشهر الجارى بمشاركة ٣٢ دولة فى نسخة تاريخية من المونديال فى ظــروف استثنائية يعيشها لعالم مع وباء كورونا.
وللمباراة أهمية كبيرة لدى الجهاز الفني لمصر بقيادة الإسباني روبيرتو جارسيا افضل مدرب في أوروبا خاصة أنها المواجهة الأولى التي يخوضها والفريق كامل العدد بالمحترفين لاختبار القوة الضاربة في مواجهة المدرسة اليابانية التي تتميز بالسرعة والقوة ويقودها مدرب ايسلندي كبير قاد المانيا للفوز ببطولة اوروبا عام 2016 وتعاقدت معه اليابان بعدها لقيادة منتخبها في الاولمبياد التي تم تاجيلها للعام المقبل.
وبعيد عن أهمية المباراة الفنية تعني المباراة الكثير للجنة المنظمة التي تعتبرها بروفة مهمة لمباراة الافتتاح بين مصر وتشيلي المقرر لها 13 من الشهر الجاري.
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