حمل شارة القيادة.. عمرو وردة يودع فولوس قبل العودة إلى باوك اليوناني

شارك عمرو وردة، المحترف المصري، في آخر مبارياته مع فريقه فولوس، أمام نظيره أتروميتوس، في الدوري اليوناني.
وشارك وردة في المباراة الأخيرة له مع فولوس قبل العودة لفريقه القديم باوك، بعد أن توصل لاتفاق للعودة له في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وحمل وردة شارة القيادة مع فريقه فولوس في مباراة اليوم والتي انتهت بفوزه بهدف نظيف.
وشهدت المباراة اعتراضا عنيفا من قبل عمرو وردة على الحكم الرابع للمباراة.
وتم استبدال عمرو وردة في الدقيقة 92 بزميله جريلو.
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