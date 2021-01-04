محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل ليفربول كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - أليكس أوكسليد شامبرلين خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو ويحتل ليفربول قبل المباراة التي تنطلق بعد ساعة من الآن، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.

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