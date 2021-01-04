عاجل .. كورونا تضرب بيراميدز قبل مواجهة الاتحاد الليبي

وكشفت المسحة الأخيرة التى خضع لها الفريق قبل مواجهة الاتحاد الليبى، عن إصابة عدد من لاعبين الفريق بفيرس كورونا.

ومن المقرر أن ينتظر بيراميدز نتيجة المسحة الإضافية لتحديد قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر استعدادًا لمواجهة الاتحاد الليبي.