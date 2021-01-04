نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يتلقى خبرا سارا قبل مواجهة مونشنجلادباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعاد نادي بايرن ميونخ، جهود الرباعي كينغسلي كومان، وجوشوا زيركزي، وبونا سار، ومارك روكا، قبل مباراته أمام مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ في الدوري الألماني.

شارك الرباعي في تدريبات النادي البافاري اليوم الإثنين بعد غيابهم لفترة.

وغاب الرباعي عن المباراة التي فاز فيها بايرن على ماينز 5-2، في أول مباراة له بـ"البوندسليغا" في العام الجديد.

ولم يشارك الجناح سيرج جنابري في التدريب، بعد تعرضه لكدمة في قصبة الساق خلال مواجهة ماينز، لكن الفحوص الطبية أظهرت أن إصابة اللاعب ليست بالغة.

وقال جنابري للموقع الرسمي لبايرن: "كنت محظوظاً بعدم حدوث الأسوأ، علينا أن نرى الآن كيف سيتطور الأمر؟".