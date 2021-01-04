نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 لاعب في قائمة المصري لمواجهة الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستدعى علي ماهر المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي 30 لاعباً وذلك قبل المواجهة المرتقبة التي ينتظرها الفريق يوم الخميس القادم ضد الاتحاد السكندري على ملعب الجيش ببرج العرب.

وجاءت قائمة المصري على النحو التالي :-

"أحمد مسعود وعصام ثروت وأحمد دعدور ومحمد شحاتة وأحمد شديد قناوي وإسلام صلاح وعمرو موسى وأحمد شوشة وكريم العراقي وعلاء عطا ومعاذ أنور والناشئ كريم علاء وفريد شوقي ومحمد جريندو وعمر كمال وسعيدو سيمبوريه وحسن علي وإسلام عطية ومحمد جابر وحجاج عويس وإيزي إيميكا ومصطفى سلطان ومحمد عنتر وأحمد رفعت وزياد فرج وعلي حمدي وإبراهيم سعيد".

وقبل المباراة يحتل المصري المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد تسعة نقاط جمعها الفريق من خمسة مباريات.