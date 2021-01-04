الرياضة

نيمار يحتفل برأس السنة بطريقة مختلفة

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أحمد جودة - القاهرة - استغل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إجازته الأخيرة للاحتفال بأعياد رأس السنة، في إنهاء حدث تاريخي، لم يحدث للعديد من نجوم البرازيل.

حيث نشر نيمار صورته بقميص البرازيل، عبر حسابه عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو يترك بصمة قدمه، ليتم عرضها في قاعة المشاهير بملعب ماراكانا.

وتضم هذه القاعة آثار أقدام أفضل لاعبي البرازيل، على مدار التاريخ، أمثال بيليه، وجارينشيا، وزيكو، ورونالدينيو، لينضم نيمار لتلك القائمة.

ويعد نيمار ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل، حيث تمكن نن تسجيل 64 هدفًا في 103 مباريات دولية، ويفصله 13 هدفًا فقط، عن معادلة رقم بيليه الهداف التاريخي للسيليساو.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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