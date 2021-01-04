إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنبي يرد على أنباء انتقال كريم فؤاد إلى الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
كشف مصدر مطلع داخل نادي إنبي حقيقة ما تردد بشأن دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع كريم فؤاد لاعب البترولي المعار من النجوم، خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.
حقيقة مفاوضات الأهلي مع كريم فؤاد
وأكد المصدر أن كريم فؤاد يركز فى الفترة الحالية مع إنبي مشيرا إلى أن الاعب لا يلتفت لأية عروض ويترك هذا الأمر إلى وكيل أعماله.
وأوضح المصدر أن كريم فؤاد يبذل قصارى جهده فى الفترة الحالية من أجل التجهيز لأولمبياد طوكيو، بعد إشادة شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي به.
الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الإعلامية قد أوضحت إهتمام مسؤولي النادي الأهلي بضم كريم فؤاد لاعبي إنبي المعار من النجوم، لتدعيم الجبهة اليمنى بعد رحيل أحمد فتحى إلى بيراميدز.