الرياضة

صلاح يُزين تشكيلة ليفربول لمواجهة ساوثهامبتون

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة ساوثهامبتون على ملعب إستاد سانت ميري لحساب مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت التشكيلة الرسمية على النحو التالي :-

• حراسة المرمى : أليسون بيكر.

• خط الدفاع : ترينت ألكسندر أرنولد ، جوردان هندرسون ، فابينهو ، أندرو روبيتسون.

• خط الوسط : تشامبرلين ، فينالدوم ، الكانتارا.

• خط الهجوم : ماني ، صلاح ، فيرمينو.

فيما يلعب ساوثهامبتون بالأسماء التالية :-

• حراسة المرمى : فورستر.

• خط الدفاع : بيندراك ، ستيفنس ، بيرتراند ، بيترس.

• خط الوسط : دجينيو ، جيمس وارد براوس ، ديالو.

• خط الهجوم : أرمسترونج ، والكوت ، إنجز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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