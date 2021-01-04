نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يهزم النصر وينجح في خطف توقيع “نجم البرازيل” مقابل 6 مليون يورو في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدو بأن صراع الصفقات بين النصر والهلال السعودي سوف يظل متواصل خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما قالت تقارير صحفية بأن الثنائي قد دخل في صراع للفوز بخدمات لاعب منتخب البرازيل “إليكس تيكسيرا” والذي ينشط في صفوف نادي جيانجسو سونينج الصيني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولكن على ما يبدو بأن اللاعب قد اختار بالفعل وجهته المقبلة في الأراضي السعودية بحسب ذكرته بعض المصادر الإعلامية في الساعات الأخيرة.

اليكس تيكسيرا يختار الانتقال لصفوف الهلال على حساب النصر

قالت صحيفة “سبورت رو” البرازيلية، بأن نجم فريق “جيانجسو سونينج” الصيني قد اختار بالفعل الانتقال لصفوف نادي الهلال وأصبح قريب للغاية من ارتداء قميص الزعيم الهلالي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما أبدى اللاعب رغبته في التوقيع للهلال وذلك مقابل حصوله على نحو 6 مليون يورو في موسمين بمعدل 3 مليون يورو في الموسم الواحد.

وكانت بعض التقارير الإعلامية قد أكدت بأن إليكس تيكسيرا قد تلقى عرض للانضمام لصوف نادي النصر السعودي، وذلك مقابل 8 مليون يورو في موسمين، ولكن اللاعب في نهاية الأمر قد فضل التوقيع للهلال لأسباب أخرى.

لماذا يريد الهلال التعاقد مع إليكس تيكسيرا ؟

يتساءل البعض عن الأسباب التي قد دفعت نادي الهلال السعودي للحصول على خدمات نجم سونينج الصيني “إليكس تيكسيرا”، ولكن أرقام اللاعب تجيب عن هذه التساؤلات، حيث بدأ اللاعب مسيرته الإحترافية مع نادي فاسكو دي جاما قبل أن ينتقل لصفوف نادي شاختار والذي شهد أكبر فترات تألق اللاعب في الملاعب الأوروبية، وهذا قبل أن ينتقل اللاعب لصوف ناديه الصيني مقابل 50 مليون يورو في صفقة مدوية.

ويذكر بأن القيمة السوقية لـ”إليكس تيكسيرا” تصل لنحو 13.5 مليون يورو في الوقت الحالي بحسب ما تشير إليه المواقع الإلكترونية المختصة في مثل هذه الأمور.