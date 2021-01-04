فى أول 3 دقائق .. ليفربول يتأخر أمام ساوثهمبتون بهدف إنجز

أحرز داني إنجز الهدف الأول لفريق ساوثهمبتون في شباك ليفربول في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي

وأحرز إنجز الهدف في الدقيقة الثالثة من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله أوريو روميو، بعد خطأ دفاعي فادح من ترينت ألكسندر أرنولد

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويحتل ليفربول قبل المباراة التي تنطلق بعد ساعة من الآن، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.