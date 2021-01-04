ينتظم جميع لاعبي نادي الزمالك في تدريبات الغد الثلاثاء بشكل طبيعي بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذي كان اختياريا.
ويخوض الفريق تدريباته بحضور كل اللاعبين في إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
ويخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي لبعض الفحوصات الطبية خلال مران الغد لحسم مشاركته في التدريبات من عدمه بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص طبي لفرجانى ساسي قبل تدريب الغد استعدادا للطلائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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