نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي يقود إتحاد جدة لعبور الشباب والوصول لنهائي البطولة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قاد الدولي المصري أحمد حجازي فريقه إتحاد جدة السعودي لعبور عقبة الشباب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاثنين لحساب إياب الدور نصف النهائي من البطولة العربية.

افتتح مارتينيز أهداف الشباب في الدقيقة الأولى من المباراة قبل أن يتعادل رومارينيو للإتحاد في الدقيقة التاسعة والأربعين ونجح المحترف الصربي اليكساندر بروفيتش في تسجيل هدف فوز فريقه والتأهل لنهائي البطولة العربية.

وينتظر الاتحاد بذلك ملاقاة الفائز من الإسماعيلي والرجاء المغربي في النهائي حيث سبق وأن حسم الدراويش موقعة الذهاب بهدف نظيف.