ارسلت اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصرى لكرة القدم الشيكات الخاصة بالمساهمة المادية لأندية محافظة بنى سويف المشاركة بدورى القسم الثانى والثالث . وأكد صلاح بدر رئيس فرع منطقة بنى سويف لكرة القدم على حصول أندية بنى سويف والتليفونات وسمسطا على شيكات بقيمة 50 الاف جنيه لكل نادى مشارك بالقسم الثانى . فيما حصلت فرق الواسطى واهناسيا وببا على شيكات بمبلغ 30 الف جنيه لكل ناد مشارك بدورى القسم الثالث بجانب حصول مركز شباب ناصر على مساهمة مالية بقيمة 30 الف جنيه .

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 270 ألف جنيه دعم من اللجنة الثلاثية لأندية بنى سويف في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012