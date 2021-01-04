عاجل.. سيرينو يوجه رسالة عاجلة بشأن الإنضمام للأهلي

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام كتب سيرينو " سأحقق حلمي ربما ليس اليوم ولكن غداً عاجلاً أم آجلاً".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012