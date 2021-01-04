موسيماني يدرس الدفع بهذا اللاعب أمام بطل النيجر

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أحمد جودة - القاهرة - يدرس الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدفع بياسر إبراهيم في مباراة الغد أمام سونيديب بطل النيجر بإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرغب المدرب الجنوب إفريقي منح الفرصة لياسر إبراهيم أحد من قلبي الدفاع سواء بدر بانون أو أيمن بدر من أجل إراحة أحدهما في مباراة الغد.

وكان ياسر إبراهيم قد شارك بشكل أساسي في مباراة الأهلي أمام سونيديب والتي أقيمت في النيجر وحسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر مساء غد الثلاثاء بطل النيجر في المباراة التي ستقام على ستاد السلام الدولي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.