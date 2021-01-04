نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يخطط لضم نجم بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ مسئولي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد فاروق لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية

أكد مصدر مطلع داخل سيراميكا كليوباترا أن محمد فاروق لاعب الفريق السماوي قد ابدى موافقته المبدئية على الانتقال لصفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري بسبب قلة مشاركاته مع نادي بيراميدز هذا العام .

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا في الساعات القليلة القادمة لبداء المفاوضات مع بيراميدز لضم اللاعب صاحب الـ 31 عام.