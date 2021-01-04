ساوثهامبتون يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول

تقدم فريق ساوثهامبتون علي نظيره ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز داني إنجز الهدف الأول لساوثهمبتون في الدقيقة الثالثة من متابعة للضربة الحرة التي نفذها زميله أوريو روميو، بعد خطأ دفاعي فادح من ترينت ألكسندر أرنولد.

حاول لاعبو ليفربول تعديل النتيجة وكانت أقرب محاولاتهم عن طريق ساديو ماني الذي سدد كرة خارج منطقة الجزاء لكنها علت عارضة ساوثهامبتون في الدقيقة ٣٤.

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ساوثهامبتون، في الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فابينيو - جوردان هندرسون - أندرو روبرتسون

خط الوسط: جيني فينالدوم - تياجو ألكانتارا - أليكس أوكسليد شامبرلين

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو

ويحتل ليفربول قبل المباراة، صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.