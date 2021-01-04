مجدي عبد الغني: محمد صلاح خلع مني وكان له حق في أزمته مع الجبلاية

قال مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق إن محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول كان لديه كامل الحق في أزمته مع الجبلاية.

وتحدث عبد الغني لإذاعة "نجوم إف إم" قائلا: "صلاح كان لديه الحق في الكثير من الأمور، صورته التي وضعت على الطائرة كانت خطأ إداريا".

وتابع "طلبت أن أذهب لصلاح وأحل الأزمة بشكل ودي فأنا علاقتي به قوية للغاية وأنا مقتنع أنه أيقونة وأفضل لاعب في تاريخ مصر".