أحمد سيد زيزو يتلقي عرضا من أحد الأندية الإماراتية

قال نادر شوقي وكيل اللاعبين، إن أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك يمتلك عرضا مناسبا من قبل أحد الأندية الإماراتية.

وأضاف نادر شوقي في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس"، أن أحمد سيد زيزو يمتلك عرضا مناسبا من أحد الأندية الإماراتية ويرحب بالانتقال. وتابع نادر شوقي: "المقابل المادي المقدم لأحمد سيد زيزو مناسب للغاية تتخطي مليون يورو". وفي سياق آخر كشف نادر شوقي موقف أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة قائلا: "أكرم توفيق مستمر في النادي الأهلي دون رحيل". وأوضح نادر شوقي أن صفقة والتر بواليا ناجحة للطرفين بكل المقاييس سواء للنادي الأهلي أو الجونة قبل انتقاله.

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