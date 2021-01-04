عبد الحميد بسيوني مديرا فنيا لطلائع الجيش ويقود الفريق أمام الزمالك

كشف مصدر موثوق بنادي طلائع الجيش، عن تولي عبد الحميد بسيوني، القيادة الفنية للفريق العسكري خلفًا لـ طارق العشري الذي اعتذر عن مهمته عقب تلقي أربع هزائم آخرها أمام الاتحاد السكندري.

وقال المصدر، خلال تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، إن عبد الحميد بسيوني سيتولى قيادة الجيش، وسيظهر في تمرينات الفريق استعدادًا لمباراة الزمالك المقبلة.

وأشار المصدر إلي أن إدارة طلائع الجيش ستعلن خلال دقائق عن قبول استقالة طارق العشري، وتولي عبد الحميد بسيوني قيادة الجيش.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك يوم السبت المقبل، في إطار الجولة السادسة من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل طلائع الجيش المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطة واحدة.

يذكر أن عبد الحميد بسيوني كان قد تولي قيادة فريق طلائع الجيش في نهاية الموسم الماضي، وكان قد ساهم مع الفريق العسكري إلي التأهل إلي دور نصف نهائي كأس مصر العام الماضي، بعد الفوز على بيراميدز.

جدير بالذكر أن، طارق العشري تقدم باستقالته عقب الخسارة من الاتحاد السكندري، في اللقاء الذي أقيم يوم السبت الماضي بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.