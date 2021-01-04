طبيب سيراميكا كليوباترا: محمد مسعد يعاني من آلام الخلفية

كشف الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حجم الإصابة التي تعرض لها محمد مسعد لاعب الفريق، وموقفه من المشاركة في لقاء الأهلي القادم.
وقال طبيب سيراميكا كليوباترا إن محمد مسعد يعاني من آلام في العضلة الخلفية ويخضع للتدريبات العلاجية في تلك الفترة.
وخاض محمد مسعد تدريبات تأهيلية، على هامش مران فريق سيراميكا كليوباترا الذي أقيم مساء اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد 30 يونيو بالدفاع الجوي.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع الأهلي في السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.
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