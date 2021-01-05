المقاولون: لدينا إصرار على التأهل للدور التالي من تونس

قال محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 ستكون صعبة للغاية نظرًا للغيابات التي يعاني منها الفريق.

وأضاف "فتحي"، في تصريحات ببرنامج ''البريمو'' عبر قناة "Ten"، لدينا 5 إصابات بفيروس كورونا و4 إصابات أخرى، إضافةً إلى عماد النحاس المدير الفني للفريق.

واختتم "رامي عادل ورامي ربيع سيقودان الفريق فنيًا أمام النجم الساحلي، واللاعبون لديهم إصرار كبير على التأهل من ''سوسة'' رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق".