محمد مصيلحي: عمار حمدي مستمر مع الاتحاد .. ولن يعود للأهلي قبل نهاية الموسم الجاري

أكد محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري أن عمار حمدي مستمر مع زعيم الثغر ولن يعود للقلعة الحمراء وفقا للعقد المبرم مع الأهلي والممتد لمدة موسمين.

وقال مصيلحي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الاعلامي سيف زاهر :"هناك بند في العقد يمنح الأهلي الحق في استعادة عمار حمدي ولكن بعد نهاية الموسم.

وتابع:" عمار حمدي يقدم مستوي جيدا مع الاتحاد وليس من المقبول ان يتم التفريط فيه بعد 3 مباريات من انطلاق الدوري خاصة وانه واحد من اهم عناصر الفريق".