شارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجلية. عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة سريعة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة. واصل محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة تحت إشراف عمرو المطراوي أخصائي التأهيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار نادي الزمالك.. الموافقة على بيع نجم الفريق.. ومدير تعاقدات جديد للقلعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.